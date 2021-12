Colômbia torce pela recuperação de James contra a Inglaterra, que deve provar o favoritismo

A Inglaterra encara a Colômbia pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia-2018 nesta terça-feira. 3, com a missão de provar seu favoritismo, enquanto os sul-americanos torcem pela recuperação de James Rodríguez.

>>Suécia x Suíça, duelo incomum e equilibrado nas oitavas

Os dois países se enfrentaram uma vez na história das Copas, na França-1998, com vitória de 2 a 0 dos ingleses ainda na fase de grupos.

Desta vez, em um duelo eliminatório, o técnico José Pekerman não sabe se poderá contar com seu principal jogador, artilheiro da Copa do Mundo do Brasil-2014, que sofreu um edema menor sem ruptura fibrilar no músculo solear da perna direita, que o obrigou a deixar a partida contra Senegal ainda no primeiro tempo.

Depois de terminar o Grupo H em primeiro lugar, os colombianos avançaram às oitavas de final de uma Copa pela segunda vez consecutiva. Os jogadores sabem que enfrentarão um adversário muito difícil.

"Harry Kane é um jogador emblemático, que está demonstrando sua qualidade na Copa, mas não vamos enfrentar apenas ele, e sim a seleção da Inglaterra, uma equipe com muitos bons jogadores", disse Carlos Sánchez.

No lado inglês, a equipe terá a volta de todos os titulares, com destaque para o artilheiro do Mundial, Kane, com cinco gols.

Na partida contra a Bélgica, que definiu o primeiro lugar do Grupo G, o técnico Gareth Southgate poupou seu principal jogador e a Inglaterra foi derrotada por 1 a 0.

Autor de dois gols contra a Tunísia (2 a 1) e três contra o Panamá (6 a 1), Harry Kane é o principal trunfo dos ingleses na tentativa de avançar às quartas de final.

"Talvez se tivesse jogado contra a Bélgica e não marcasse um gol, estaria pensando 'não fiz um gol na última partida'. Mas venho de um hat-trick e estou pronto para um jogo muito importante para nosso time contra a Colômbia", declarou o camisa 9 ao jornal britânico The Sun.

Os 'Pross' devem contar ainda com o retorno do meia Dele Alli, recuperado de uma lesão.

A partida será marcada ainda pelo duelo entre companheiros de time no Tottenham, o zagueiro colombiano Dávinson Sánchez e o astro Harry Kane.

A partida, que será disputada no Spartak Stadium de Moscou, está prevista para as 15H00 (Brasília) e terá como árbitro o americano Mark Geiger.

adblock ativo