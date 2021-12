Colômbia reclama com a Fifa sobre "repetitivos incidentes"

A Federação Colombiana de Futebol solicitou à Fifa a mudança na segurança atribuída a sua delegação na Copa do Mundo do Brasil pelo que considera "repetitivos incidentes".

"Enviamos um documento à Fifa pedindo mudanças na segurança que nos atribuíram, porque tem sido repetitivos os incidentes, prejudicando e sabotando os deslocamentos, a mobilidade da seleção, e isto vem irritando a comissão técnica e os próprios jogadores", afirmou o assessor de imprensa da seleção colombiana, Mauricio Correa.

"Entendemos que existem protocolos que devem ser seguidos, mas o que pedimos é a mudança das pessoas que foram indicadas, porque existe mal-estar e pouca credibilidade nos funcionários atribuídos para a segurança", completou.

De acordo com o porta-voz, o comboio da Polícia Federal de São Paulo "intencionalmente" faz com que o ônibus que transporta os jogadores e a comissão técnica se desloque "a uma velocidade entre 20 e 25 quilômetros por hora".

"Isto obviamente afeta os tempos e os deslocamentos de acordo com os planos da comissão técnica".

Ao retornar de Belo Horizonte no sábado, após a vitória de 3-0 sobre a Grécia pelo Grupo C, a escolta policial "não abriu caminho com os oficiais de moto e nos transportou por todo o percurso, do aeroporto até a nossa concentração, a uma velocidade não superior a 30 km/h".

O porta-voz também reclamou de bloqueio do veículo que transportava o material da equipe antes da viagem para Belo Horizonte.

A Colômbia está concentrada em Cotia, São Paulo.

A seleção colombiana volta a campo na quinta-feira, em Brasília, para enfrentar a Costa do Marfim.

