Colômbia quer mostrar que não é só James Rodríguez

Desde que a Colômbia foi definida como adversária do Brasil nas quartas de final, James Rodriguez vem sendo apontado como a maior ameaça para a Seleção no duelo desta sexta-feira, 4.

Artilheiro da Copa do Mundo com cinco gols e autor de duas assistências, ele vem sendo um dos destaques do Mundial até aqui. Contudo, para fazer história e chegar pela primeira vez na semifinal do torneio, os cafeteros tem outras armas e apostam na força do grupo.

De fato, a seleção tricolor não é só o seu camisa 10. Prova disso é que o meia Cuadrado, que atua pela Fiorentina (ITA), é o principal "garçom" da Copa até aqui, tendo dado passe para quatro gols.

A Colômbia, que faz a sua melhor campanha da história em Mundiais, também ostenta a melhor defesa do torneio, com apenas dois gols sofridos, e o segundo melhor ataque, com 12 tentos, um a menos que a Holanda. Tal força foi destacada pelo zagueiro Carlos Valdés, em entrevista coletiva na manhã da última terça.

"O James Rodríguez é muito importante para nós, está se apresentando em grande nível, mas o importante é continuar a fazer o que estamos fazendo, buscando aquilo que sonhamos. Temos de priorizar o time, o grupo. É tudo o que podemos fazer", explicou o jogador, que atuou apenas uma vez na Copa.

Para os colombianos, a união é a grande responsável pela boa campanha: o time liderou o Grupo C e tem 100% de aproveitamento - nas oitavas bateu o Uruguai por 2 a 0. "Colocamos acima de tudo o time e mais o bem coletivo do que o pessoal. Estamos em um excelente momento, e que continue assim", afirmou o também reserva Vargas.

