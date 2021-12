Depois de uma decepcionante derrota na estreia, a seleção da Colômbia mostrou força em sua reação na Copa do Mundo da Rússia. Neste domingo, o time de James Rodríguez e Falcao Garcia aplicou 3 a 0 na Polônia, em Kazan, e se manteve viva no Grupo H. O resultado eliminou o time europeu, cabeça de chave do grupo, e deixou os colombianos mais perto das oitavas de final.

Felipe Rosa Mendes | Estadão Conteúdo Colômbia faz 3 a 0, reage na Copa do Mundo e elimina Polônia

De volta ao time, o meia James Rodríguez e o zagueiro Mina mostraram serviço. O primeiro deu duas assistências na partida e o ex-jogador do Palmeiras balançou as redes. Falcao Garcia e Cuadrado marcaram os outros gols colombianos. O goleiro Ospina também brilhou ao fazer duas grandes defesas no segundo tempo.

Do outro lado, Lewandowski era a única referência da equipe. Até teve chance para deixar sua marca, mas parou na boa defesa colombiana. Foi a segunda derrota seguida da Polônia, que decepcionou sua torcida em solo russo e não tem mais chances de avançar ao mata-mata. É a primeira seleção europeia a ser eliminada neste Mundial.

Com três pontos, a Colômbia ocupa o terceiro lugar do Grupo H. Está atrás de Japão e Senegal, ambos com quatro pontos. Os japoneses lideram somente por terem menos cartões amarelos, que é um dos últimos critérios de desempate.

Na rodada final da chave, a Colômbia terá pela frente o Senegal na quinta-feira, às 11 horas (de Brasília), em Samara. Se vencer, o time sul-americano garante vaga nas oitavas de final. Em caso de empate, vai depender do resultado do duelo entre Polônia e Japão, que vão atuar no mesmo dia e horário.

O JOGO - Com James Rodríguez e Mina entre os titulares, a Colômbia entrou em campo neste domingo disposta a não repetir os erros da estreia, quando perdeu um jogador por expulsão e levou um gol de pênalti nos primeiros minutos, contra o Japão. A atenção era a maior preocupação de José Pekerman.

E se tornou ainda mais importante quando a Polônia começou o jogo no ataque, tentando impor pressão. Os europeus apostavam novamente no talento individual de Lewandowski. O brasileiro naturalizado polonês Thiago Cionek ficou de fora após fazer gol contra na estreia.

Os primeiros minutos de jogo foram de muita correria, lançamentos e marcação alta para os dois lados. Desesperados em busca da vitória, as duas seleções sofriam com a ansiedade. Erros de passe, roubadas de bola, faltas e jogadas mais ríspidas eram constantes. O jogo era truncado. As seguidas falhas cobravam o preço. Os dois times tinham postura franca em busca do gol. Mas não havia chances claras nos dois ataques.

A partir dos 30 minutos, a Polônia passou a desacelerar o jogo, tentando cadenciar o meio-campo. A Colômbia, contudo, não desistiu da correria. E foi premiada aos 39. Na base da pressão, James Rodríguez apareceu pela direita e fez cruzamento preciso para Mina, sem qualquer marcação quase na pequena área, cabecear para as redes.

A equipe colombiana voltou para o segundo tempo no mesmo ritmo. Era mais ofensiva e objetiva. Aguardava o time da Polônia em seu campo de defesa e partia nos contra-ataques. Do outro lado, a Polônia seguia sem saber como se aproximar da área colombiana.

Numa das raras chegadas com perigo da Polônia, Mina falhou e Lewandowski apareceu cara a cara com Ospina. Mas o goleiro colombiano salvou, aos 13 minutos.

A resposta dos colombianos foi fatal. Aos 24, Quintero descolou grande passe para Falcao Garcia, que bateu na saída do goleiro Szczesny. Apenas cinco minutos depois, James Rodríguez obteve outro lindo passe e Cuadrado disparou pelo meio em contra-ataque. Na saída do goleiro polonês, ele anotou o terceiro gol dos sul-americanos.

Daí para frente, a Colômbia reduziu o ritmo e a Polônia manteve o estilo cadenciado. Mesmo assim, criou duas boas oportunidades. Em ambos os casos, Ospina foi decisivo, garantindo a vitória e o bom placar dos colombianos.

