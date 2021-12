Colômbia estreia contra o Japão; Polônia encara Senegal

A Colômbia foi uma das gratas surpresas da Copa de 2014. Com bom futebol e muita dança a cada gol marcado, Los Cafetones pararam apenas nas quartas de final, diante da Seleção Brasileira. Passados quatro anos, o treinador José Pekerman ganhou o reforço de Falcao Garcia, que foi cortado por lesão do Mundial disputado no Brasil, mas estará em campo nesta terça-feira, 19, na Rússia.

A estreia dos colombianos será nesta terça, às 9h, em Saransk, contra o Japão. Coincidentemente, o encontro também aconteceu em 2014. Naquela ocasião, goleada colombiana por 4 a 1, com direito a show de James Rodríguez, que ainda não está confirmado para entrar em campo nesta terça.

“A respeito de James, esperamos o último exame e amanhã [terça-feira] confirmamos”, contou Pekerman.

Para os nipônicos, a partida de logo mais é a chance de se redimir. O discurso do goleiro Eiji Kawashima deixou claro que a derrota no Brasil não foi bem engolida pelos Samurais.

“Sofremos nos últimos quatro anos por causa daquele jogo. Agora, nós temos que mostrar a nós mesmos que podemos fazer algo melhor”, contou o goleiro, um dos remanescentes daquele revés na Arena Pantanal.

Polônia x Senegal

No outro compromisso do grupo, Polônia e Senegal entram em campo, também nesta terça, às 12h, em Spartak. As seleções serão as últimas a estrear na Copa da Rússia.

A principal atração da partida é o encontro do polonês Robert Lewandowski com o senegalês Sadio Mané, estrelas do ataque de Bayern e Liverpool, respectivamente.

