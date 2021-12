Colômbia e Costa do Marfim duelam por liderança em Brasília

Um choque de líderes. Assim pode ser apontado o confronto entre Colômbia e Costa do Marfim, que se enfrentam nesta quinta-feira, 18, às 13h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Brasília (DF), em duelo que vale a liderança do Grupo C da Copa do Mundo, já que ambos ganharam na estreia.

Os colombianos aplicaram 3 a 0 nos gregos, enquanto que os africanos fizeram 2 a 1, de virada, no Japão. O ganhador pode ainda assegurar a classificação para as oitavas de final de maneira antecipada, dependendo do que acontecer no duelo da Grécia com os japonenses, previsto também para esta quinta. Em um cenário de respeito máximo ao adversário, os dois treinadores têm traçado uma guerrinha psicológica.

Sabri Lamouche, comandante da Costa do Marfim, tem procurado jogar o favoritismo nas costas dos colombianos. "Não estou usando nenhuma estratégia para este confronto, estou apenas repetindo aquilo que venho falando desde o começo, ou seja, que a Colômbia leva um ligeiro favoritismo em uma chave marcada pelo equilíbrio. Isso não significa que a Colômbia vá ganhar ou que minha equipe não reúna condições de sair de campo com um triunfo. Nós temos plenas condições de vencer, mas respeitando esse favoritismo colombiano", disse Lamouche.

José Pekerman, treinador da Colômbia, rebateu a opinião do colega. Na visão dele as duas equipes têm muitas semelhanças e por isso mesmo seria impossível apontar um favorito. "Não existe esse favoritismo que estão tentando colocar em cima da Colômbia. Trata-se de um jogo muito equilibrado, entre escolas inclusive que se assmelham muito ao estilo de jogar e ricas em qualidade técnica. Costa do Marfim mostrou que tem um grande time, assim como a Colômbia. Portanto, qualquer resultado pode acontecer nesta quinta-feira", analisou Pekerman.

Em termos de escalação, os dois treinadores também abusam do mistério. A Colômbia, porém, vai mesmo repetir a formação que saiu vitoriosa no duelo contra os gregos. A ideia é dar cada vez mais entrosamento ao time.

Pelo lado de Costa do Marfim, Sabri Lamouche teme pela possibilidade de perder o lateral esquerdo Arthur Boka, que deixou o duelo contra os japoneses com dores na coxa direita. Ele não conseguiu fazer algumas atividades de treino e pode perder o posto para Constant Djakpa.

Já o atacante Didier Drogba, grande estrela da companhia, está melhor fisicamente, mas deve permanecer no banco de reservas, como uma importante arma para entrar em ação no segundo tempo, com a defesa rival já cansada. Ainda sobre o ataque, Salomon Kalou poderá ser barrado para a entrada de Diomandé, com o time assim ficando um pouco mais defensivo.

