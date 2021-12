Uma coletiva de imprensa na Costa do Sauípe, na Bahia, irá comunicar qual será a divisão usada nos potes do sorteio das seleções nos grupos para a Copa do Mundo de 2014.

Esta mesma coletiva também deve revelar qual o valor dos prêmios para o Mundial.

Estão presentes ao evento o presidente da Fifa, Joseph Blatter, o presidente da CBF, José Maria Marin, o ministro dos esportes, Aldo Rebelo, o secretário geral da Fifa, Jérôme Valcke, além do ex-jogador e membro do COL (Comitê Organizador Local da Copa)

Veja a transmissão da coletiva no vídeo abaixo:

Da Redação Coletiva anuncia potes de sorteio da Copa; acompanhe

adblock ativo