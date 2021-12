Cobertura do Itaquerão só será finalizada após a Copa

O ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez, responsável pela obras do Itaquerão, disse neste domingo, 19, que os vidros necessários para completar parte da cobertura da área oeste do estádio já foram encomendados. Mas confirmou que só serão instalados depois da Copa do Mundo - a conclusão da cobertura só será feita no segundo semestre.

Pelo projeto, as extremidades da cobertura dos prédios leste e oeste serão feitas com vidro. Mas o material inicialmente comprado, um vidro transparente, ganhava tom verde com ao ser exposto ao sol. "Já está tudo encomendado. Infelizmente, com a economia do país indo bem, todo mundo comprou vidro e não conseguimos comprar aqui, tivemos de trazer de fora", disse Andrés.

A um jornalista alemão o dirigente explicou que foi preciso trocar de material, pois o contraste do vidro inicialmente instalado com a ação do sol dava tom esverdeado na arena, e isso não poderia ser tolerado, tendo em vista a rivalidade histórica com o Palmeiras.

O fato de a cobertura estar inacabada causou problemas durante o jogo entre Corinthians e Figueirense, realizado no último domingo à tarde. Choveu muito durante o segundo tempo e os torcedores do setor vip acabaram sofrendo com os efeitos do tempo.

