Cobertura da Arena Fonte Nova é concluída

Mais uma etapa da construção da Arena Fonte Nova foi finalizada nesta terça-feira, 5, desta vez com a instalação completa da membrana da cobertura do estádio. Com esta fase concluída, a Arena alcança 95% de avanço físico da obra.

O trabalho foi acompanhado pelo governador Jaques Wagner, que ressaltou a importância do espaço para os torcedores baianos e também para a realização de eventos culturais. "Esta é a arena mais bonita do Brasil, segundo a própria Fifa. A expectativa é que este ano já tenhamos jogos do campeonato baiano aqui, além da programação de shows que está sendo feita. Já está confirmada a gravação do DVD de Ivete Sangalo no fim do ano", informou Wagner.

A cobertura começou a ser instalada em setembro, com o içamento dos cabos de aço tensionados, processo chamado "big lift", inédito no Brasil. A instalação contou com o trabalho de engenheiros dos Estados Unidos, Alemanha, França e Suíça, além de montadores alpinistas especializados em construção civil.

As calhas que são soldadas entre as membranas vão permitir a coleta de água da chuva para reaproveitamento, com capacidade total de armazenamento para mais de 690 mil litros. Anualmente serão captados 37 mil m³ de água pluvial com esse sistema, que representa uma economia de 72% em épocas e chuva e 24% em períodos de estiagem.

Ao todo, foram instaladas 28 mil m² de membrana, com peso de 1,3kg por metro quadrado. Sua estrutura permite a redução de até 40% do consumo de aço, alcançando 36 mil m² de área.

A inauguração da Arena Fonte Nova está marcada para 29 de março, dia do aniversário de Salvador, quando será realizado um BA x VI . Trabalham na construção 3.600 profissionais, entre engenheiros, operários, técnicos e terceirizados.

adblock ativo