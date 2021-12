Coadjuvantes, Honduras e Equador jogam por sobrevivência

Azarões do Grupo E, liderado pelas favoritas França e Suíça, Honduras e Equador jogarão nesta sexta-feira, 20, para manter as esperanças de classificação. As duas seleções perderam na estreia e quem sofrer novo revés ficará ainda mais distante de uma das vagas para as oitavas. A partida será às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Considerado a terceira força do grupo, o Equador deixou escapar a chance de obter pelo menos um ponto no jogo contra a Suíça. Após abrir o placar, a equipe sul- americana permitiu a virada e perdeu por 2 a 1, com um gol no último minuto. Apesar da derrota, o técnico Reinaldo Rueda descartou mudanças na equipe. "Sabemos que, se perdermos mais pontos, estamos fora e, por isso, vamos partir para cima. Mas desta vez, temos de ter mais cuidado e aprender com os erros cometidos frente à Suíça", afirmou o meia Cristhian Noboa.

Seleção mais frágil da chave, Honduras perdeu para os franceses por 3 a 0 na primeira rodada sem oferecer resistência. Além do revés, o time sofreu uma baixa no meio campo. O meia Palacios foi expulso e não joga contra o Equador. Em seu lugar deve entrar Boniek Garcia. Já o zagueiro Bernárdez sofreu uma pancada no tornozelo e é dúvida. "Este será um jogo de muitíssima tensão e atenção, no qual cada bola será disputada com lealdade, mas também com força", afirmou o técnico Luis Fernando Suárez. "Vamos enfrentar uma partida muito dura e que será disputada em cada um dos 90 minutos". Na última rodada, quarta-feira, 25, o Equador enfrentará a França, no Rio de Janeiro, e Honduras jogará com a Suíça, em Manaus.

