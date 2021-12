Clipe oficial da Copa 2014 é divulgado; veja o vídeo

Os produtores divulgaram nesta sexta-feira, 16, o clipe oficial da Copa do Mundo 2014. Na abertura da competição, Claudia Leitte, Pitbull e Jennifer Lopez estarão juntos e ao vivo de novo para interpretar a música.

"We are One" (Ole Ola) tem trechos em português, espanhol e inglês e faz parte do disco oficial da competição, "One Love: One Rhythm". Mostra imagens do Brasil e de outros mundiais, além de jogadores como Neymar, Cristiano Ronaldo e Ronaldinho. Veja o clipe:

