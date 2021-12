Clima de Copa já está no ar em Salvador

A confirmação por parte da Secopa de que serão colocados telões de 12 metros quadrados em Plataforma e no Imbuí para a exibição pública dos jogos e a euforia que tomou conta dos bairros são alguns dos sinais de que, enfim, o clima da Copa chegou a Salvador.

A cidade gradualmente se arruma para o evento, que começa no dia 12. No Imbuí, a praça da rua das Araras, famosa por seu conjunto de bares, é onde ficará um dos telões.

Os bares, consequentemente, já vivem a expectativa da festa e do aumento do faturamento devido às milhares de pessoas que devem se concentrar no local. O Espetinho do Imbuí, por exemplo, rodeado por bandeiras brasileiras, já está todo decorado.

"Por o clima também ser de São João, vamos oferecer doses de licor para receber os clientes em dias de jogos do Brasil. Estamos também planejando promoções relâmpagos a serem criadas a qualquer momento das partidas. Nossa expectativa é dobrar o faturamento durante a Copa", diz o proprietário do bar, Enock Santos.

Seu filho William, gerente, se mostra ainda mais eufórico. "É uma festa muito esperada há anos. Fora que é uma oportunidade financeira. Vai ser uma loucura isto aqui! O brasileiro já é um povo festivo. O baiano, então... Na Copa de 2010, já foi uma loucura. O bar lotado, muito turista. Que a Copa-2014 chegue logo", exclama.

O interesse de William, além de empresarial e futebolístico, é pessoal. O Mundial, que vai atrair à Bahia cerca de 700 mil turistas, será uma boa chance para este solteiro de 19 anos conhecer gente nova. "Vou logo avisando às gringas: estou à disposição (risos)! Pode ser alemã, espanhola, holandesa... O que vier eu quero", declara.

Para William, o evento só não será perfeito porque o trabalho terá total prioridade. Fã de futebol e torcedor do Vitória, ele é frequentador assíduo de estádios. Na Copa, porém, não poderá ir a nenhuma partida. "O trabalho chama, né? É uma pena! Perco de um lado, mas ganho do outro", comenta.

Ruas decoradas

O clima do Imbuí já é compartilhado na cidade. Na Liberdade, a Rua Eusébio de Queiroz, com pinturas no chão, fitinhas e bandeiras no ar, é a mais enfeitada. O responsável: Seu Humberto Barbosa, que decora o local desde a Copa de 1982.

Nos dias que o Brasil jogar, ele vai reunir de 60 a 100 pessoas, entre amigos e parentes. As televisões ficarão voltadas para o lado de fora da casa.

"O pessoal adora a decoração. Anima muito a rua. Há um mês, os vizinhos já perguntavam: 'e aí, seu Humberto, quando vai fazer a decoração?'. Só espero que o Brasil seja campeão para que meu esforço não seja em vão", diz.

Dono da iniciativa, Humberto aproveitou para dar seu toque particular à decoração. A bandeira principal tem um coração em azul, vermelho e branco. Cores de seu time: o Bahia.

"A maioria do pessoal da rua é Bahia. E quem é Vitória não ligou. Alguns me pediram para botar a bandeira do Vitória também. Aí, eu falei: 'me dê o material vermelho e preto que eu faço'. Mas, ninguém quis dar. Então, vamos ficar de tricolor mesmo (risos)", diverte-se.

Parecida com a Rua Eusébio de Queiroz está a famosa Baixa dos Sapateiros, tomada por fitas em verde e amarelo. "Não estou tão confiante no Brasil. O medo, porém, não é maior do que a empolgação em assistir à Copa", informa Idelfonso Moreira, que tem percorrido a região com a camisa da Seleção.

"As vendas melhoraram muito. 90% do que estamos vendendo hoje é Copa. Estou empolgada. Quem não estaria?", finaliza Eurides Souza, dona de uma das lojas do local.

adblock ativo