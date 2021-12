Classificados, Holanda e Chile decidem 1º lugar do Grupo B

Líderes do Grupo B com duas vitórias cada, Holanda e Chile decidem nesta segunda-feira (23) quem ficará com o primeiro lugar da chave e, provavelmente, escapará de um duelo com o Brasil nas oitavas de final. A partida acontece às 13h, no Itaquerão, em São Paulo.

A Holanda joga pelo empate, uma vez que leva vantagem no saldo de gols devido às vitórias por 5 a 1 sobre a Espanha, na estreia em Salvador, e 3 a 2 sobre a Austrália, em Porto Alegre. O Chile vem de triunfos mais modestos: 3 a 1 sobre os australianos, em Cuiabá, e 2 a 0 no duelo que eliminou os atuais campeões do mundo, no Maracanã.

Com dois dos artilheiros da Copa entre seus titulares, o técnico Louis Van Gaal terá que fazer uma mudança à força no setor. Autor de 3 gols até aqui, o centroavante Van Persie está suspenso e só volta nas oitavas de final. Assim, Robben - que também tem 3 gols- terá a companhia de Depay no setor ofensivo.

"Jogar e fazer gol em um Mundial é um sonho de qualquer um. Mas, como todo sonho, nunca sabemos se ele vai se realizar, e quando. É ainda mais saboroso quando acontece de surpresa", afirmou Depay, que saiu do banco e fez o gol da vitória sobre a Austrália.

Outro desfalque será o zagueiro Martins Indi, lesionado. Clasie será o substituto.

Indefinido

No Chile, o técnico Jorge Sampaoli ainda não definiu se o meio-campista Aránguiz e o atacante Vargas serão titulares. Ambos ainda não estão em condições físicas plenas e podem ser poupados - Vargas, inclusive, está pendurado e ficará fora das oitavas se entrar em campo e levar cartão amarelo na capital paulista.

O vencedor do duelo terminará a fase de grupos como líder do Grupo B e enfrentará o segundo classificado do Grupo A nas oitavas. A expectativa é que o Brasil vença Camarões também nesta segunda, em Brasília, e fique com a ponta da chave, enfrentando o perdedor do confronto no Itaquerão no mata-mata. México e Croácia se enfrentam por outra vaga no Grupo A, no Recife.

adblock ativo