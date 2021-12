Classificada, Colômbia esquece oitavas e mira o Japão

Com duas vitórias e 100% de aproveitamento, a Colômbia confirmou o favoritismo no Grupo C da Copa do Mundo e confirmou vaga antecipada nas oitavas de final. Mas os sul-americanos prometem esquecer a próxima fase e se concentrar apenas no duelo contra o Japão, nesta terça-feira (24), às 17h, na Arena Pantanal. Os colombianos estão em situação muito confortável, já que podem assegurar o primeiro lugar da chave até com derrota -a vice-líder Costa do Marfim tem três pontos a menos e uma diferença contrária de quatro gols de saldo.

Mas o técnico Jose Pekerman pediu ao grupo concentração total na partida em Cuiabá. "Devemos pensar apenas no próximo jogo. Não podemos nos preocupar com outros adversários quando ainda vamos enfrentar o Japão", declarou o zagueiro Zapata. A ordem é pensar no adversário das oitavas -Itália ou Uruguai, caso a liderança da chave seja confirmada- apenas após o apito final na capital do Mato Grosso.

Novamente, a esperança de gols da Colômbia é o meia James Rodríguez, eleito o melhor em campo nas vitórias sobre Grécia (3 a 0) e Costa do Marfim (2 a 1). Ele conta novamente com o apoio da torcida para brilhar em gramados brasileiros. "É incrível. Ter este apoio extraordinário nos dá uma força extra durante os jogos. Estamos no Brasil, mas é como se jogássemos sempre em casa. Com uma torcida assim, podemos chegar longe", declarou.

Se a situação da Colômbia é tranquila, a do Japão é extremamente complicada. Com derrota para a Costa do Marfim na estreia (2 a 1) e um empate sem gols com a Grécia, o time asiático precisa vencer os sul-americanos e ainda torcer por uma improvável vitória grega sobre os africanos também nesta terça, às 17h, no Castelão. "Vamos concentrados e focados para vencer a Colômbia, que é um adversário muito complicado. Depois vamos pensar no que acontece", admitiu o meia Honda, autor do único gol japonês no Mundial até aqui.

