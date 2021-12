Classificada, Argentina busca manter liderança

A Argentina só precisa de um empate contra a Nigéria para garantir a liderança do Grupo F da Copa do Mundo. A partida acontece na quarta-feira, 25, às 13h, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de classificação do torneio. Mesmo já classificada, a Argentina precisa garantir a ponta da chave para escapar de um possível confronto com a França nas oitavas de final. E o técnico Alejandro Sabella faz mistério em relação ao time titular para o duelo.

Decisivo na vitória sofrida sobre o Irã, por 1 a 0, no Mineirão, o goleiro Romero é presença garantida em Porto Alegre, bem como o astro Messi. Porém, Sabella ainda não decidiu se retoma o esquema com três zagueiros ou se sacará um atacante para dar mais liberdade ao camisa 10 no setor ofensivo. Já a Nigéria, com quatro pontos, ficou bem perto da vaga ao derrotar a Bósnia-Herzegóvina por 1 a 0, em Cuiabá.

Basta um empate para a classificação, mas um triunfo colocará os africanos à frente da Argentina na tabela. "Ganhei a posição de titular e foi importante dar duro hoje para mantê-la, principalmente antes de um jogo tão importante como o da Argentina, que é o sonho de qualquer jogador", afirmou o meia-atacante Odemwingie, que anotou o gol do triunfo na Arena Pantanal.

A Nigéria pode se classificar para as oitavas até mesmo com derrota, desde que o Irã não vença a Irã vença a Bósnia-Herzegóvina -em Salvador, também às 13h- marcando mais gols que os africanos. Na história do confronto, a Argentina leva ampla vantagem sobre a Nigéria. São quatro vitórias sul-americanas, um empate e apenas uma vitória africana. Caso confirme a vaga nas oitavas, a Nigéria irá igualar a histórica campanha da Copa-1994, nos EUA.

adblock ativo