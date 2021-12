Clássicos continentais na Copa terão rivalidade e tradição

Clássicos continentais, que, não bastassem ser de grande rivalidade, sobram em tradição. Só de títulos mundiais, serão 12 em campo, contemplando do primeiro, em 1930, ao último, em 2010. Enfim, não poderia ser mais interessante o desenho das semifinais da Copa das Confederações.

Na quarta, às 16h, em Belo Horizonte, enfrentam-se Brasil e Uruguai. Na quinta, mesmo horário, em Fortaleza, Espanha e Itália. Os confrontos foram confirmados na rodada deste domingo, 23, com as vitórias de espanhóis e uruguaios sobre nigerianos e taitianos, respectivamente.

No clássico sul-americano, pensar em Brasil e Uruguai é lembrar que vão se encarar o país mais vezes campeão do mundo, cinco, e o que deu início a história das Copas, sediando e vencendo a primeira delas.

O duelo já decidiu até uma Copa do Mundo, em 1950. Foi o 2º título uruguaio, que venceu por 2 a 1, justamente quando o Brasil sediou o evento.

Espanha e Itália, por sua vez, não decidiram mundiais. Em compensação, vêm de uma partida quase tão relevante quanto. Há um ano, eles fizeram a final da Eurocopa, vencida pelos espanhóis por 4 a 0.

Quanto a Copas, se a América do Sul tem a seleção com mais títulos, os europeus têm a segunda. A Itália vem na sequência do Brasil, com 4 troféus. Já a Espanha compensa o fato de ter apenas um com o status de ser a atual campeã. Situação contrabalanceada pelos sul-americanos com o marco uruguaio de ter conquistado a 1ª Copa.

Difícil, portanto, saber qual jogo terá mais relevância nesta semana. Fácil, porém, é ter a certeza de que serão dois clássicos para o torcedor apreciar.

