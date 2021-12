Cientista mostra exoesqueleto que pode abrir Copa de 2014

O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis divulgou nesta segunda-feira, 25, em seu perfil no Facebook imagens do exoesqueleto para paraplégicos que espera demonstrar na abertura da Copa de 2014, no dia 12 de junho, em São Paulo.

O aparelho é controlado pela mente e deverá ajudar pacientes paralisados por lesões medulares a andar. As fotos divulgadas por Nicolelis foram feitas em Paris. As imagens são de um manequim usando o exoesqueleto. Um vídeo de poucos segundos mostra a perna do manequim fazendo um leve movimento para a frente.

O aparelho exoesqueleto vai passar por teste clínico na AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). Dez pacientes com lesões medulares de diversos graus vão testar o aparelho e treinar para dar o pontapé inicial na Copa do Mundo.

