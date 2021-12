Cidades-sede revelam pôsteres oficiais da Copa de 2014

Os cartazes das 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 foram divulgados neste domingo. A imagem de São Paulo foi apresentada no Pátio do Colégio, no centro da capital, em uma bandeira de 70 metros quadrados. O cartaz traz aspectos importantes da cidade como diversidade e a grandeza da metrópole e foi inspirado no conceito "viva São Paulo, viva o futebol".

Várias cidades optaram por usar as partidas da 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro para divulgarem seus pôsteres. Foi o caso de Salvador, por exemplo. Antes de a bola rolar para Bahia e Náutico, foi exibida uma enorme bandeira no centro do gramado do estádio de Pituaçu. A imagem destacava o Elevador Lacerda, tradicional cartão postal de Salvador, que é usado como trave para um gol.

O mesmo aconteceu em Porto Alegre antes do jogo entre Internacional e Portuguesa, no estádio Beira-Rio. Os jogadores das duas equipes também entraram em campo vestindo uma camiseta com o desenho eleito após concurso entre 25 candidatos. O cartaz ilustra o pontapé inicial da Copa do Mundo.

O estádio da Ilha do Retiro foi o palco para o lançamento do pôster do Recife antes da partida entre Sport e Fluminense. A imagem destaca um homem dançando frevo (ritmo típico de Pernambuco) e chutando uma bola.

A cartaz do Rio de Janeiro já havia sido divulgado durante a semana, mas o jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro, no Engenhão, foi escolhido para a exibição oficial da marca. O desenho tem referências ao Pão de Açúcar e a uma pessoa equilibrando uma bola na nuca. Os designers Julia Gostkorzewicz e Eduardo Leichner receberam R$ 20 mil, a maior premiação entre as 12 cidades-sede.

