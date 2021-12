Chile ignora Brasil e diz que final é contra Holanda

O Chile já está classificado às oitavas de final e pode até encarar o Brasil. Mas para os chilenos isso não importa neste momento. O assunto foi praticamente ignorado pelo técnico Jorge Sampaoli e pelo meio-campista Arturo Vidal nas entrevistas deste domingo, 22, no Itaquerão, apesar da insistência dos jornalistas.

Chile e Holanda duelam nesta segunda, 23, em São Paulo, para definir o primeiro colocado do Grupo B. Nas oitavas os adversários vão sair da chave A - Brasil, México e Croácia disputam duas vagas. "Temos uma decisão contra a Holanda. É uma seleção difícil, que está jogando bem nesta Copa. É jogo complicado e por isso não vamos pensar em outra coisa", disse o argentino Sampaoli.

O técnico afirmou também que não se importa em jogar em Belo Horizonte ou Fortaleza, o palco dos jogos das oitavas de final. "Contra a Holanda dissemos que será uma final. E realmente será. Estamos concentrados nesse jogo para evitar um resultado ruim. Depois vamos pensar no que vai acontecer", disse Vidal.

O pensamento reflete até as escolhas das duas equipes. De um lado, o técnico Louis van Gaal pensa em poupar os jogadores pendurados com cartão amarelo. Do outro, Sampaoli só deve poupar Vidal, que passou por uma cirurgia no joelho direito no início de maio e chegou à Copa do Mundo distante da melhor forma.

Ainda sobre o jogo, Sampaoli prometeu um bom espetáculo aos torcedores pelas características das duas seleções - ambas priorizam o ataque e já marcaram juntas 13 gols. "Não sei se vai ser o melhor jogo dessa Copa, mas será muito interessante para o público. A Holanda tem muita experiência em Copas, com três finais, e o técnico deles também", disse Sampaoli.

Para o técnico chileno, a Holanda exigirá uma mudança na sua equipe. Disse que diante da Espanha preparou os jogadores para anular o toque de bola rival. Agora se prepara para evitar os rápidos contra-ataques holandeses.

adblock ativo