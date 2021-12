Chile completa pré-lista para Copa com lesionado Vidal

O técnico da seleção do Chile, Jorge Sampaoli, completou nesta terça-feira, 13, a pré-lista de 30 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo e incluiu o meio-campista Arturo Vidal, mesmo que o jogador da Juventus não tenha presença assegurada no torneio no Brasil em razão de uma lesão.

Vidal passou por uma cirurgia no joelho esquerdo na semana passada e agora corre contra o tempo para ficar à disposição de Sampaoli para atuar na Copa do Mundo. Inclusive, a Juventus o liberou nesta terça-feira para dar sequência ao seu tratamento no Chile.

Na lista de Sampaoli, publicada nesta terça-feira no site oficial da Associação de Futebol Profissional do Chile, não há grandes surpresas e estão presentes os principais nomes do futebol chileno, incluindo os atacantes Alexis Sánchez, do Barcelona, e Eduardo Vargas, do Valencia. As ausências mais notadas foram as do atacante Humberto Suazo e a do meia David Pizarro.

Anteriormente, o treinador havia divulgado 15 nomes, entre eles o meia Valdivia, do Palmeiras. Agora, a relação foi completa com mais 15 jogadores, sendo que mais dois deles atuam no futebol brasileiro - o lateral-esquerdo Eugenio Mena, do Santos, e o meia Charles Aránguiz, do Internacional.

Sorteado para o Grupo B da Copa do Mundo, o Chile estreará no torneio contra a Austrália, em 13 de junho, na Arena Pantanal. Depois, a seleção sul-americana vai encarar a Espanha, no dia 18, Maracanã, e a Holanda, no dia 23, no Itaquerão.

adblock ativo