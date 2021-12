Chelsea ainda não se preocupa com Mundial, diz Oscar

Convocado para defender a seleção brasileira nos amistosos contra África do Sul, nesta sexta-feira, no Morumbi, e depois na segunda, contra a China, no Arruda, em Recife, o meia Oscar não escapou, nesta quarta, de falar sobre o Chelsea, clube para o qual se transferiu recentemente e que poderá ser rival do Corinthians em uma eventual final do Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro.

E, ao comentar sobre a nova fase da sua carreira como atleta do time inglês, o meio-campista afirmou que os seus novos companheiros e o próprio clube de Londres ainda não estão muito preocupados com a competição que será realizada no Japão no final do ano.

"O Chelsea tem muitos campeonatos importantes na temporada, e pensa jogo a jogo, lá ainda não está muito focado no Mundial. O Corinthians, como ganhou pela primeira vez a Libertadores, está mais ansioso pela disputa da competição", disse Oscar, que depois, porém, exaltou a importância que esse possível confronto teria para os dois times.

"Vai ser um grande jogo se a gente se encontrar. Na seleção, eu, o David Luiz e o Ramires (companheiros de Chelsea) conversamos com o Paulinho e o Cássio (corintianos convocados por Mano Menezes) sobre a possibilidade de nos enfrentarmos", completou, em entrevista coletiva realizada em Cotia (SP), onde a seleção se prepara para encarar os sul-africanos.

adblock ativo