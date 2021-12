Chanceler Angela Merkel é 'pé quente'

A chanceler alemã, Angela Merkel, compareceu nesta segunda-feira, 16, à Fonte Nova e mostrou que é 'pé quente'. Após ver das arquibancadas a goleada alemã, foi ao vestiário agradecer pessoalmente aos jogadores.

Antes do jogo, a chanceler - considerada pela revista Forbes a mulher mais poderosa do mundo - visitou uma escolinha de futebol que tem o patrocínio do governo da Alemanha no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

adblock ativo