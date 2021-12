Celebridades do sorteio da Copa despertam atenção em Sauipe

Bem à vontade, com o marido Rodrigo Hilbert e os filhos loirinhos, a apresentadora global Fernanda Lima se divertia na tarde da última quarta-feira, 4, nos arredores da piscina do Hotel Sauípe Premium, em Costa do Sauipe, onde acontece na sexta, 6, às 13h (da Bahia), o sorteio dos grupos da Copa de 2014.

O evento é uma reunião de estrelas, como a própria Fernanda, mas o destaque principal vai para as personalidades do mundo do futebol. Assistentes do sorteio, ex-jogadores de renome como Cafu, Zinedine Zidane (França), Fabio Cannavaro (Itália) e Fernando Hierro (Espanha) já estão na área e desfilam seu brilho pelas diversas áreas do complexo hoteleiro.

Prestativos na hora de atender aos fãs para pedidos de autógrafos e fotos, os famosos se desculpavam ao serem abordados pela reportagem. Apesar de se deixarem ser fotografados sem maiores problemas, negavam-se a dar entrevista.

Os modos de dizer 'não' eram variados. Enquanto Zidane exibiu semblante fechado e não deu explicações sobre a negativa, Cannavaro ao menos mostrou-se simpático e sorridente, enquanto Cafu parou para justificar por que não falaria: "Daremos uma entrevista em um chat hoje. Antes disso, a Fifa nos orientou a não atender ninguém da imprensa".

Quem concedeu entrevista a mídias do Nordeste foi Ronaldo, bicampeão mundial e, atualmente, membro do Conselho de Administração do Comitê Organizador Local da Copa.

Em uma de suas falas, mandou recado indireto ao amigo e ex-colega de Real Madrid Zidane: "Espero que venha logo a França para o grupo do Brasil pra gente acabar com esse tabu (A equipe eliminou o Brasil nos Mundiais de 1986, 1998 e 2006). Hoje, nosso time é bem superior ao deles".

Pequena provocação que certamente não abalaria a serenidade quase perene do francês - cabe lembrar como exceção a cabeçada que ele deu no italiano Materazzi na final da Copa de 2006. Na quarta, Zizou não queria nem pensar em futebol. Na verdade, havia pedido à organização do hotel para ajeitar uma partida de tênis com o parceiro Hierro. A solicitação foi feita ainda na hora do almoço, mas o jogo só deve ter rolado à tardinha, com o sol mais baixo.

O fato é que, até a hora do sorteio, quando a coisa vai ficar séria e todos vão torcer para que as seleções de seus países não caiam em chaves muito complicadas, o que vale é curtir o sol da Costa do Sauípe e tratar apenas de temas amenos.

Sem comentários

Que o diga Fernanda Lima. Abordada pela reportagem para falar sobre a polêmica instaurada após a escolha dela e do marido, o ator Rodrigo Hilbert - ambos loiros do Sul do País - para apresentar o evento e as acusações feitas à Fifa de racismo por preterir opções de negros ou mestiços, ela, que tinha se mostrado solícita antes de o assunto ser colocado à tona, respondeu rapidamente.

"Não tenho que falar sobre isso. Foi uma polêmica que alguns de seus colegas (da imprensa) criaram. Quem tem que comentar o assunto é a Fifa. Só posso dizer que eu e meu marido estamos muito animados e felizes por estar aqui", disse, antes de virar-se para a piscina.

