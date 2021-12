CBF tenta rever cartão amarelo para Thiago Silva

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entrou com representação na Fifa contra o cartão amarelo dado ao zagueiro Thiago Silva durante o duelo com a Colômbia na última sexta, 4. A entidade argumenta que cabe cartão ao jogador por ele ter passado na frente do goleiro colombiano, impedindo que ele chutasse a bola.

O técnico Luiz Felipe Scolari interpreta que quando a bola é lançada para o alto pelo goleiro já está em jogo, então Thiago Silva poderia impedir o chute do colombiano. Por outro lado, ele argumenta que o zagueiro não teve a intenção de bater na bola. Ele também lembrou que diversos gols foram marcados após goleiros soltarem a bola.

Felipão disse que acredita que a Fifa reveja a punição para o brasileiro. Caso a defesa seja acatada, o zagueiro poderá jogar contra a Alemanha nesta terça, 8, pela semifinal.

A CBF também entrou com representação na Fifa, pedindo punição para o colombiano Zuñiga, que provocou a lesão que tirou o atacante Neymar da Copa do Mundo.

