CBF faz treinamento para árbitros brasileiros da Copa

Os três árbitros que vão representar o Brasil na Copa do Mundo deste ano receberam, antes de embaçarem rumo a Zurique (Suíça) para iniciar a preparação para o Mundial, um curso preparatório especial promovido pela Escola Nacional de Árbitros de Futebol (ENAF). Sandro Ricci, Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse ficaram reunidos durante cinco dias em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, para o Programa Preparatório para Árbitros Mundialistas 2014.

Com dois períodos de atividades por dia, num total de 10 módulos, eles participaram de atividades de preparação nos aspectos físico, técnico, tático e teórico. Aposentado desde o início do ano, o ex-árbitro Wilson Luiz Seneme, que hoje é coordenador nacional de instrução, comandou o programa acompanhado de Dionísio Roberto Domingos (instrutor físico), Ednílson Corona (instrutor técnico) e Nílson de Souza Monção (membro da Comissão Nacional de Arbitragem).

"O convívio no Programa serviu também para fortalecer a união da equipe de arbitragem, estreitando ainda mais as relações humanas e profissionais. Todos os objetivos foram alcançados. Os árbitros tiveram excelente desempenho nas atividades, demonstrando preparo e equilíbrio para o objetivo maior, que é a Copa do Mundo", elogiou Seneme.

