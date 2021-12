CBF divulga numeração do Brasil na Copa do Mundo; veja lista

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta segunda-feira, 2, a numeração oficial do Brasil para a disputa da Copa do Mundo. A única surpresa na numeração geralmente usada pelos titulares é o volante Fernandinho, que ficou com a camisa 5.

Já Luiz Gustavo, que tem presença certa na equipe inicial de Luiz Felipe Scolari, permaneceu com o 17, que foi seu número usado na Copa das Confederação. No torneio do ano passado, a 5 fora utilizada por outro reserva, Fernando, que nem sequer foi chamado para a Copa.

O goleiro Júlio César também está com uma camisa normalmente usada por reservas, pois vestirá a 12. O jogador gosta do número e já era esperado que o utilizasse, enquanto Jefferson fica com o 1.

Dentre os principais jogadores da Seleção Brasileira, não há surpresas, já que Fred segue com a 9, e Neymar carrega a responsabilidade da 10. O meia Oscar continua com a 11, e os principais laterais são Daniel Alves (camisa 2) e Marcelo (uniforme 6).

Em relação à Copa das Confederações, dois jogadores ganharam espaço. O volante Paulinho, que no ano passado foi o 18, será o 8 na Copa do Mundo. Já Hulk herdou a 7, que no torneio de 2013 era de Lucas, não chamado para o Mundial.

adblock ativo