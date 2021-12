Caxirola gera questionamentos antes da estreia na Arena

A apresentação oficial à torcida brasileira será neste domingo, a partir das 14h, num evento musical que antecede ao clássico Ba-Vi. Porém, antes mesmo de ser 'tocada', a Caxirola - espécie de chocalho ou caxixi -, já é alvo de polêmica.

Obra do cantor e compositor Carlinhos Brown, o instrumento musical - que tem a chancela do Ministério do Esporte e integra a linha de produtos licenciados para a Copa do Mundo de 2014 -, assemelha-se a contestada vuvuzela na zoada que produz.

Presença constante nos jogos da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, a barulhenta corneta - que chegava a medir até 1,5 m -, foi alvo da fúria de técnicos, jogadores e jornalistas. Estes, alegavam dificuldade na comunicação em campo e também fora dele por conta das vuvuzelas.

Entre os críticos, o jornalista Juca Kfouri. Em seu blog no site UOL, o também colunista da Folha de São Paulo teceu críticas à obra de Brown. "A vuvuzela foi um porre na Copa passada, mas, ao menos, era uma tradição na África do Sul. A caxirola é apenas uma invenção bizarra, na verdade um plágio do caxixi, aquele chocoalho de palha que complementa o berimbau", ressalta.

Em seguida, acrescenta: "E a presidenta (Dilma Rousseff) endossa um troço que custará R$ 20, produzido por uma empresa norte-americana associada a Brown, com a chancela do ministério do Esporte ... Ou seja: vão introduzir uma barulheira não usual em nossos estádios. E ganhar muito dinheiro".

Instrumento da paz - Carlinhos Brown, no entanto, defende sua criação. Para o músico - que terá a companhia de 300 percussionistas do grupo Pracatum durante a apresentação musical na Fonte-, a caxirola é um instrumento de paz.

"É um instrumento que une as torcidas, de paz. Muitos reclamavam que a vuvuzela era barulhenta, mas ela prenunciava a oportunidade de o torcedor africano ter a sua voz. Por isso, dentro do projeto Candeal 2014, nós criamos a caxirola", defende-se. Ao todo, serão distruibuídos 50 mil caxirolas - feitas de plástico - aos torcedores na entrada da Fonte Nova.

Evento-teste - O Ba-Vi será o terceiro evento-teste oficial feito pelo Comitê Organizador Local (COL) do Mundial de 2014 antes da Copa das Confederações.

