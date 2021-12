Caxirola é proibida nos estádios na Copa das Confederações

Instrumento criado pelo baiano Carlinhos Brown, a caxirola está oficialmente fora da Copa das Confederações. A declaração foi feita nesta segunda-feira, 27, durante a coletiva para anunciar o esquema operacional do amistoso entre Brasil e Inglaterra, no domingo, 2, no Maracanã.

O aviso foi feito pelo gerente de segurança do Comitê Organizador Local (COL), Hilário Medeiros.

"Não é permitida a entrada de torcedores com qualquer instrumento musical, e a caxirola entra neste quesito. Estamos adotando isso já nos jogos-testes e, na Copa das Confederações, essa regra também vai valer", declarou Hilário.

Ainda segundo o gerente de segurança do COL, o veto foi motivado pelo incidente ocorrido durante o Ba-Vi do último dia 28 de abril, vencido pelo Vitória por 2 a 1.

adblock ativo