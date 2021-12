Cavani ainda é dúvida para duelo contra a França

O Uruguai fez um treino fechado nesta quarta-feira , 4, às vésperas do duelo contra a França, mas todos os indícios apontam para uma ausência de Edinson Cavani, confirmando que ele estaria fora do confronto com a França nas quartas de final da Copa da Rússia-2018.

As contas nas redes sociais da Associação Uruguaia de Futebol mostram fotos do treino e Cavani foi a grande ausência, o que a dois dias do jogo é considerado um sinal claro de que não estará entre os selecionados de Didier Deschamps.

"A Celeste começou o dia na academia do complexo esportivo. Posteriormente, [os jogadores] seguiram para o campo de jogo para realizar exercícios com [o preparador físico] José Herrera, movimentos táticos e finalizações a média distância", destaca a informação do serviço de imprensa da Celeste.

Na segunda, foi feito um estudo "constatando-se lesão edematosa no músculo gêmeo interno de sua perna esquerda, sem ruptura de fibras musculares", informou a equipe médica da seleção sul-americana.

Em seu boletim de terça-feira, o serviço de imprensa da seleção uruguaia incluiu a cópia do boletim médico da ressonância magnética, no qual se confirma o edema e se recomenda uma consulta com um traumatologista.

Com Cavani provavelmente fora, Tabárez trabalha para confirmar a equipe com Cristhian Stuani como primeira opção.

O atacante do Girona, da Espanha, entrou quando Cavani deixou o campo devido à lesão no jogo contra Portugal, após fazer os dois gols que garantiram a vitória de sua equipe (2 a 1).

A sexta será a hora da verdade para uruguaios e franceses, que vão se enfrentar no estádio de Nizhni Nóvgorod por um lugar nas semifinais da Copa da Rússia-2018.

