Castelão registra falta de comida, mas passa no teste

A exemplo do que aconteceu nos dois jogos na Fonte Nova e também em outras arenas nesta Copa, uma reclamação comum no Castelão, ontem, foi quanto à falta de opções para lanchar. Ouvido pela reportagem de A TARDE, o administrador Caio Pinheiro bradou: "Não tem opção nenhuma de sanduíche. Só essas batatas fritas aí. Isso não alimenta ninguém".

Em geral, excetuando a falta de comida, o Castelão não decepcionou e apresentou boa organização, não repetindo problemas recorrentes em outras praças, como a falta de papel higiênico nos banheiros e outros contratempos tanto na parte interna quanto externa.



Nos bares, não era possível escapar de grandes filas. Porém, com um atendimento ágil, as pessoas não esperavam muito tempo para conseguir fazer seus pedidos. O advogado Adailton Segundo comprovou:



"Não tenho nada a reclamar quanto a isso. A fila estava longa, mas esperamos apenas 10 minutos. E a entrada ao estádio também foi bem tranquila". De fato, mesmo com a proximidade do jogo - faltava menos de uma hora para o início - os torcedores acessavam as arquibancadas sem aglomerações.



Sem pontos cegos



Um problema que tem gerado reclamações em outras arenas é em relação aos chamados pontos cegos, locais em determinados setores - principalmente em arquibancadas provisórias - nos quais o torcedor não tem 100% de visão do campo de jogo. Arena Fonte Nova, Itaquerão e Arena das Dunas são exemplos de estádios nos quais as queixas foram registradas.



Porém, no Castelão, que não tem estruturas móveis, o problema não existiu. Mesmo quem ficou nas áreas de acesso à arquibancada ou nos cantos tinha a visão facilitada por vidros ou grades mais baixas.



