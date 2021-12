Casillas recebe apoio inesperado de Mourinho

O goleiro e capitão da seleção da Espanha, Iker Casillas, recebeu o apoio inesperado de seu ex-técnico no Real Madrid José Mourinho depois do desempenho lamentável na derrota para a Holanda na Copa do Mundo.

Mourinho, que tirou Casillas do time titular em sua última temporada à frente do time espanhol, em 2012-2013, e segundo inúmeros relatos teria se desentendido com o capitão da equipe, disse que não descartaria Casillas por causa de uma única má apresentação.

Detentora do título, a Espanha sofreu uma derrota de 5 x 1 para os holandeses em Salvador, sua pior surra em uma Copa do Mundo em mais de 60 anos, e precisa de uma vitória contra o Chile, na quarta-feira, para ressuscitar sua chance de conquistar seu segundo troféu consecutivo no Mundial.

"A posição de goleiro é muito específica, e eu não gostaria de fazer uma mudança só por causa de um jogo ruim", disse Mourinho ao Yahoo! Sports.

"Só mudaria algo depois de uma série de tropeços que mostrasse claramente que o goleiro está sem confiança e estabilidade, que sua linguagem corporal indicasse ser melhor mudar", acrescentou o português, atualmente em sua segunda passagem pelo Chelsea.

"Iker tem um bom histórico na seleção espanhola e tem a confiança de seu técnico. Um jogo ruim não é suficiente para trocar goleiros."

