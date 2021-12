Casal bósnio reencontra sua origem na Arena Fonte Nova

Embora não tenha valido vaga às oitavas de final, o triunfo da Bósnia-Herzegovina por 3 a 1 sobre o Irã, nesta quarta-feira, 25, na Fonte Nova entrou para a história. Não somente para o legado do país - que, no Brasil, estreou numa Copa do Mundo -, mas também para a história de vida de Raho Tiro e Ina Menzdzic.

Em abril de 1992, no início do conflito armado na região da Bósnia e Herzegovina (que durou até dezembro de 1995), o casal era vizinho na capital Sarajevo.

Dias antes à guerra, os pais de Raho e Ina os enviaram, respectivamente, para Espanha e Alemanha. Na época, ambos estavam com cinco anos e passariam a viver sob os cuidados de tios. O contato diário que tinham foi perdido.

Notícias dos familiares ainda residentes na capital da Bósnia era algo raro. "O país foi esfacelado. Não havia informações. Tinha certeza apenas que um ente estava vivo... Era meu tio (Simic Tiro), que me abrigou na Espanha", relembra Raho, que permaneceu em solo espanhol até 2005.

Então aos 18 anos, o destino lhe pregou uma surpresa: o reencontro com Ina Menzdzic via Facebook. Graças à ferramenta digital (criada em 2004), os vizinhos passaram a ter novamente o contato de outrora.

"Havia acabado de surgir o Facebook e eu sempre colocava o nome de conhecidos para ver se achava. Acabei a encontrando. E aí, passamos a manter contato", relembra Raho.

Desse contato virtual foi aflorando um sentimento de amor esquecido no tempo. "Por causa da guerra civil no nosso país, não tivemos infância, perdemos quase metade de nossos familiares assassinados. Sempre fui apegada ao Raho e, graças a internet, voltamos a ter contato. Em 2012, consegui um emprego, deixei meus tios (na Alemanha) e fui morar na Noruega, onde Raho estava desde 2005. Desde então, vivemos juntos", conta Ina, que, assim como Raho, retornou ao país de origem raras vezes.

Coube ao futebol, 'o reencontro' com a Nação. "Ficamos traumatizados. Perdemos muitos amigos, familiares em Sarajevo. Hoje, apesar de nossos pais estarem vivos e mantermos contato com eles (por telefone, internet), nos afastamos do país. Porém, não perdemos a origem. Como pode ver: estamos aqui (na Fonte Nova), mesmo sem mais chance no Mundial, viemos torcer pela nossa nação", ressalta Ina, que ganhou o apoio do amado.

"Tenho fé que o futebol irá reescrever a história de sofrimento vivida por anos na Bósnia. Hoje (nesta quinta) é um dia histórico para mim e todos os bósnios. Obrigado, Brasil e Salvador! ", agradeceu Raho.

