'Casa da Seleção', Granja Comary está quase pronta

O centro de treinamento da Seleção Brasileira, a casa do time de Luiz Felipe Scolari na Copa do Mundo, passa pelos últimos retoques e será reinaugurado no dia 26 deste mês. A ausência de chuva em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, nos meses de janeiro e fevereiro ajudou a acelerar a reforma dos campos de futebol e também dos alojamentos dos atletas. Os dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tinham medo de que o mau tempo atrasasse ainda mais as obras da Granja Comary.

A reforma custou em torno de R$ 15 milhões à CBF e teve início em janeiro do ano passado. Inicialmente, a expectativa era que os trabalhos durassem quatro meses. A entidade chegou a cogitar a possibilidade de a Seleção se concentrar na Granja Comary durante a Copa das Confederações, realizada de 15 a 30 de junho do ano passado.

Os prazos, no entanto, sofreram alterações. No fim do ano passado, o presidente da CBF, José Maria Marin, declarou que o centro ficaria pronto em janeiro deste ano, mas houve novo adiamento. Agora, porém, o prazo deverá ser cumprido.

Na área aberta, uma pequena arquibancada foi restaurada e vai servir para abrigar cerca de 600 jornalistas do mundo inteiro que vão cobrir a preparação da Seleção, que terá início em 26 de maio. Dos quatro campos de treinamento, três já estão prontos. Eles têm o mesmo tipo de grama dos estádios do Mundial.

A CBF providenciou uma área exclusiva para que os jogadores recebam parentes nas horas de folga. Os visitantes, no entanto, não vão ter acesso aos quartos, localizados na parte de cima da concentração. A estrutura vai contar com piscina coberta, academia, restaurante, centro médico, uma sala de jogos e outra de fisioterapia, além de auditório e suítes individuais. A CBF contratou uma empresa de hotelaria para administrar a Granja Comary.

Em dezembro do ano passado, a entidade ainda deixava no ar a hipótese, remota, de um plano B, que era usar o CT do São Paulo em Cotia, na Grande São Paulo, durante a Copa. Isso por causa da ameaça de chuva forte no verão. A opção por Teresópolis, entretanto, foi confirmada antes mesmo do início de 2014.

Nesta semana, caminhões com mobília circularam com mais frequência na Granja Comary. Cadeiras e sofás estavam ao relento na última quarta-feira no terreno localizado ao lado de um dos campos. Um caminhão da CBF os recolheu à tarde. Foram levados para os alojamentos.

Opção dos técnicos

A escolha da Granja Comary para abrigar a Seleção durante a Copa se deu por duas razões. Primeiro, o impasse na Justiça com relação à posse da ampla área comprada pela CBF na Barra da Tijuca, onde seria construído um centro de treinamento. Depois, por causa da vontade de Felipão e do coordenador Carlos Alberto Parreira, que treinaram em Teresópolis antes da conquista dos títulos mundiais de 1994 (Parreira) e 2002 (Felipão).

A comissão técnica pretende voltar ao centro de treinamento depois de cada jogo do Brasil no Mundial. Se chegar à decisão do torneio, o time vai utilizar a Granja Comary até a véspera da partida, que vai ser disputada no dia 13 de julho.

