Capitão da Seleção pede que torcedores cantem hino abraçados

O hino brasileiro foi cantando à capela pela primeira vez na era Felipão em Fortaleza, no ano passado, na vitória por 2 a 0 sobre os mexicanos. A versão emocionou os jogadores e foi uma das marcas da conquista da Copa das Confederações.

Nesta segunda-feira, 16, o capitão Thiago Silva fez um pedido aos torcedores. Ele quer que os fãs da Seleção cantem o hino abraçados na arquibancada, como os jogadores fazem no campo. Nesta terça, 17, o Brasil enfrentará o México, em Fortaleza, pela segunda rodada da Copa do Mundo.

"Não tinha jogado com a Seleção por aqui e fiquei muito surpreso. Ver a torcida cantar daquela forma nos deixou muito motivados. Peço agora para os torcedores cantarem amanhã (terça-feira) o hino agarradinhos, como o nosso time faz no campo", pediu o zagueiro do Paris Saint-Germain. "Se isso acontecer, vamos sentir que estamos juntos também", acrescentou.

Na tarde desta segunda, a Seleção treinou no Castelão, palco da partida desa terça. Caso vença os mexicanos, o time brasileiro vai praticamente conquistar a vaga para a segunda fase da Copa. Hulk é a única dúvida para o jogo. Com dores na coxa esquerda, ele não treinou no Castelão. Ramires deverá ser o seu substituto.

