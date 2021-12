Cantor brasileiro vai gravar música oficial da Copa

Depois dos rumores que o portorriquenho Ricky Martin gravaria a música-tema da Copa do Mundo no Brasil, a Fifa divulgou nesta quarta-feira, 4, que um cantor brasileiro vai fazer parte do trio que vai emprestar sua voz para gravar a canção.

O anúncio de que Martin seria o responsável pela gravação gerou muita polêmica e foi questionado o fato de não ser um cantor brasileiro.

O nome dos artistas, no entanto, será divulgado somente no início de 2014, mas a confirmação é que Martin vai gravar uma música que será escolhida por meio de um concurso.

Torcedores podem enviar a composição para a entidade, por mei do site oficial, e vai concorrer ao prêmio de ter o seu trabalho no álbum oficial da Copa.

O trio escolhido vai cantar na festa de abertura da Copa, no dia 12 de junho, antes da partida de estreia do Brasil, jogo que vai abrir a competição.

adblock ativo