Cansada, seleção muda programação e treina em hotel

O desgaste provocado pela longa viagem até Seul levou a comissão técnica a alterar a programação da seleção brasileira nesta terça-feira, 8. O técnico Luiz Felipe Scolari decidiu mudar o local do primeiro treinamento da equipe, que acabou se resumindo a um trabalho no hotel onde a delegação está concentrada.

Assim, os jogadores da seleção brasileira fizeram apenas atividades físicas na academia do hotel, sob supervisão do preparador físico Paulo Paixão. Inicialmente, porém, o trabalho estava programado para o National Football Center, local que receberá as atividades de quarta e quinta-feira da seleção brasileira.

A ideia da comissão técnica com esse trabalho no hotel foi recuperar fisicamente os jogadores, pois todos chegaram desgastados após a rodada do fim de semana no futebol brasileiro e europeu. Na quarta, porém, Felipão começará a preparar efetivamente a seleção brasileira para o amistoso com a Coreia do Sul.

A primeira das duas partidas do Brasil na Ásia será disputada neste sábado, às 8 horas (de Brasília), em Seul. Depois, a equipe comandada por Felipão seguirá para a China, onde vai enfrentar a seleção da Zâmbia no Estádio Ninho de Pássaro, em Pequim, às 8h45 da próxima terça-feira, 15.

Para esses amistosos, Felipão manteve a base que conquistou o título da Copa das Confederações e dos amistosos seguintes, mas também chamou três novidades: o goleiro Victor, do Atlético Mineiro, o zagueiro Dedé, do Cruzeiro, e o volante Lucas Leiva, do Liverpool. O treinador porém, teve que cortar o lateral-direito Maicon, da Roma, por causa de uma lesão.

