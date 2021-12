Campeão, Brasil põe 8 na seleção ideal da Fifa

A Fifa divulgou nesta quarta-feira o resultado da enquete que promoveu no seu site oficial para escolher a seleção ideal da Copa das Confederações. A lista, com 11 jogadores e um técnico, tem nada menos que sete jogadores do Brasil, que foi o campeão do torneio encerrado no domingo, além do nome de Felipão. A Espanha, vice-campeã, colocou três na relação.

Pra votar na seleção da Copa das Confederações, o internauta tinha que se inscrever no site da Fifa e escolher um goleiro, quatro defensores, três meias, três atacantes e um técnico a partir da lista de atletas e treinadores que disputou o torneio.

Da seleção brasileira foram escolhidos Julio Cesar, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, Paulinho, Neymar e Fred, além do técnico Luiz Felipe Scolari. Dos titulares, ficaram de fora o lateral-esquerdo Marcelo, o volante Luiz Gustavo, o meia Oscar e o atacante Hulk.

Eles cederam seus lugares ao zagueiro espanhol Sérgio Ramos (não havia a necessidade de um lateral ser escolhido, uma vez que a eleição era por setores), as meias Iniesta e Pirlo, e ao atacante Fernando Torres, que acabou premiado com a chuteira de ouro, pelos cinco gols que marcou no torneio.

Vale lembrar que Neymar foi escolhido o melhor jogador do torneio, seguido de Iniesta e Paulinho. Fred ficou com a chuteira de prata (também marcou cinco gols, mas atuou por mais minutos que Torres) e Neymar com a de bronze. Julio Cesar foi eleito o melhor goleiro.

