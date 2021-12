Camisas inspiradas na Copa com teor sexual causam polêmica

Duas camisas lançadas pela Adidas inspirada na Copa do Mundo está causando polêmica. Isso porque as estamapas das roupas têm conotação sexual e o governo brasileiro tenta combater o turismo sexual. As camisetas são vendidas no site americano da marca esportiva.

Uma das camisas traz a frase "Eu amo o Brasil" em inglês e a ilustração de um coração que faz referência a um bumbum de biquíni. A outra roupa tem o slogan "lookin to score", que pode ser traduzido como "buscando gols". A frase pode ser associada a "pegar garotas". A camiseta ainda traz a imagem de uma mulher de biquíni.

De acordo com os jornais "O Estado de S. Paulo" e o "O Globo", a Embratur pretende encaminhar uma reclamação para a Adidas, referente as roupas que são vendidas entre US$ 22 a US$ 25 (de R$ 50 a R$ 60).

