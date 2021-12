Cambistas agem na Fonte Nova; ambulantes sofrem com regras

A equipe de reportagem de A TARDE flagrou a ação de cambistas entre os torcedores, no entorno da Arena Fonte Nova, três horas antes da partida entre Brasil e Itália.

Os cambistas ofereciam ingressos abertamente a quem passasse e não havia fiscalização para impedir as vendas, com preços entre R$ 300 e R$ 600. "Estou vendendo a R$ 400, mas se quiser mais de um a gente faz um preço bom", disse um dos cambistas.

Apesar de reclamarem dos valores, torcedores tentaram fazer negócio. O engenheiro Eduardo Cabral contou ainda que encontrou um cambista que falava outro idioma. "Ele era polonês e me deu até um cartão de visitas", afirmou.

Este ano, a Fifa apresentou ações para evitar a falsificação e venda ilegal dos bilhetes, disponibilizando ingressos personalizados com o nome do comprador, além de entrada numerada e sistema de segurança com holograma e chip.

Apesar das medidas de segurança, torcedores afirmaram que a organização não solicitava documento de identidade aos torcedores na entrada.

Vendas difíceis - Ambulantes aproveitaram a concentração de pessoas que iriam assistir a partida para circular no entorno da Arena Fonte Nova e foram orientados pela fiscalização a retornarem para os seus postos de venda fixos.

De acordo com a coordenadora de fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Liana Oliva, os vendedores que estavam no local não eram "móveis" e deveriam ficar restritos aos seus locais de venda. Ao todo, um mutirão formado por sete equipes de diferentes órgãos municipais fiscalizavam a área.

"Existe o lugar determinado para eles venderem. Se a gente deixar, eles ficam todos próximo à arena atrapalhando a segurança", destacou.

Apesar da fiscalização, ambulantes permaneceram no local até o início da partida vendendo livremente para torcedores. "Nós pagamos R$ 58 a mais para ficar circulando. O local onde eles querem que eu fique está muito distante e as vendas estão cada vez menores. Tenho três bocas para alimentar em casa", reclamou Gerson Alves, de 42 anos. "A caixa está pesada, mas a gente está muito longe da Fonte Nova. Quem quer vender mesmo, só chegando mais perto", destacou uma ambulante que não quis ser identificada.

Outros preços - O preço das bebidas também não seguia as determinações da Fifa, que determinou o valor de R$ 7 e R$ 5 pela venda de latinhas de cerveja Brahma de 473 e 350 ml, respectivamente. Em alguns lugares, cobrava-se R$ 5 por uma latinha menor, conhecida como periguete.

