Camarões chega a Vitória com atraso e minimiza polêmica

Último adversário do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, a seleção de Camarões desembarcou em Vitória (ES) às 12h41 desta segunda-feira, 9. A chegada tinha sido adiada por duas vezes em razão de divergências entre jogadores e dirigentes em relação à premiação que será paga ao time pela participação na Copa. Ao todo, o trajeto de Yaoundé (Camarões) até a chegada em Vitória durou cerca de 19 horas.

Seguindo o mesmo procedimento adotado pela Austrália, que também está hospedada no Espírito Santo, os africanos entraram no ônibus com destino ao hotel ainda na pista de pouso do aeroporto, frustrando os torcedores que foram ao local recepcionar os jogadores. A chegada ao hotel, em um bairro nobre da cidade, foi às 13h10.

Visivelmente cansados, os jogadores desembarcaram e seguiram direto para os quartos. Único entre comissão técnica e jogadores a falar com a imprensa no desembarque da delegação, o técnico da equipe, o alemão Volker Finke, comentou sobre a chegada e os planos para a tarde desta segunda.

"Estamos felizes de estarmos aqui para disputar o Mundial e estamos bem preparados para começar a competição. Hoje, por causa do desgaste da viagem, iremos apenas descansar e começaremos a treinar amanhã ñterça-feira]", afirmou Finke.

"Polêmica do bicho"

Questionado sobre o problema envolvendo o pagamento dos jogadores na Copa, Finke disse que não comentaria o assunto. Depois de muita polêmica e recusas, os jogadores aceitaram receber um prêmio individual, o "bicho", de cerca de R$$ 250 mil, desde que essa quantia fosse paga em espécie e antes do embarque.

Coube ao vice-presidente da Federação Camaronesa de Futebol, Emmanuel Happi, abordar o tema. Segundo ele, o impasse ocorreu porque a Fifa ainda não havia repassado à federação o valor da cota de participação da equipe na Copa. "Conseguimos acordar um valor com os jogadores, mas ainda não tínhamos recebido esse valor da Fifa. Por isso precisamos recorrer à iniciativa privada para obter o valor e pagar os jogadores", afirmou Happi.

O primeiro treino da equipe do atacante Eto'o será nesta terça, 10, às 10h, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, região metropolitana de Vitória. Integrante do Grupo A da Copa, juntamente com Brasil, Croácia e México, Camarões estreará nesta sexta, 13, contra os mexicanos, em Natal. Os outros dois jogos estão marcados para os dias 18 e 23, contra Croácia e Brasil, respectivamente.

adblock ativo