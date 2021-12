Câmara aprova "zona exclusiva" no entorno da Fonte Nova

A Câmara Municipal de Salvador aprovou em plenário na última terça-feira, 11, o projeto de lei que cria uma "zona de exclusividade da Fifa" no entorno da Arena Fonte Nova no período da Copa das Confederações e da Copa do Mundo.

Num raio de dois quilômetros do estádio, não estão autorizados novos empreendimentos nem a atuação de ambulantes informais entre os dias 14 e 30 de junho - período do torneio.

Secretário do Escritório Municipal da Copa da prefeitura, Isaac Edington explica que a lei deverá ser regulamentada ainda esta semana, quando serão divulgados os limites geográficos da "zona exclusiva" da Fifa.

O texto da lei aprovada prevê que caberá à prefeitura fiscalizar a atuação dos informais, se valendo do seu poder de polícia. No âmbito municipal, a fiscalização será feita pela Secretaria Municipal de Ordem Pública. Os ambulantes que desrespeitarem a lei poderão ter os seus produtos apreendido.

Os estabelecimentos comerciais que já funcionam nesta área poderão funcionar normalmente e vender seus produtos, mesmo que estes sejam concorrentes dos patrocinadores da Fifa. No entanto, as fachadas destes estabelecimentos não poderão ser alteradas, com novas faixas ou placas de publicidade dos produtos vendidos. A lei aprovada pela Câmara Municipal vigora até 31 de dezembro de 2014.

Votação - A aprovação do projeto contou com o apoio quase unânime dos vereadores da capital: 40 votaram a favor da proposta, o vereador Hilton Coelho (PSOL) votou contra e o vereador Edvaldo Brito (PTB) optou por se abster.

Apesar de votarem a favor, todos os vereadores que discursaram sobre o assunto na sessão criticaram o projeto ou, pelo menos, admitiram que há falhas nele.

O vereador Orlando Palhinha (PP) criticou as "imposições da Fifa" para realizar os eventos esportivos na cidade, assim como Isnard Araújo (PR), que classificou o projeto de "mal necessário".

Da mesma forma, o vereador Pedrinho Pepê (PMDB) afirmou que não haverá um legado, mas sim um "negado" da realização da Copa das Confederações em Salvador.

Até mesmo o vereador Cláudio Tinoco (DEM), que faz parte da tropa de choque do prefeito na Câmara e destacou a importância do evento para economia da cidade, relembrou as denúncias contra dirigentes da Fifa que eclodiram nos últimos anos.

Mais incisivo, o vereador Hilton Coelho (PSOL) fez um duro discurso em plenário. Segundo ele, a aprovação do projeto marca uma postura de "submissão e subserviência" de Salvador perante à Fifa, lembrando que esta é uma empresa privada.

"Vão coibir a atuação dos ambulantes no entorno do estádio e reprimir o nosso povo. Isso é gravíssimo, é uma vergonha", disse o socialista. Já o vereador Edvaldo Brito, que optou pela abstenção, afirmou que, como jurista, não poderia aprovar uma lei que vai de encontro à Constituição brasileira. "O projeto tem muitos aspectos que ferem a autonomia do município", argumentou.

Cadastro de 600 ambulantes é negociado - A prefeitura está negociando com a Fifa a autorização do cadastro de 600 vendedores ambulantes para atuarem no entorno na Fonte Nova nos dias dos jogos da Copa das Confederações. Estes ambulantes, contudo, só poderão vender bebidas dos patrocinadores da Fifa: a cervejaria Ambev e a Coca-Cola.

Copa: O que pode e o que não pode

COMÉRCIO - Os estabelecimentos comerciais que já funcionam na zona exclusiva poderão funcionar normalmente e vender seus produtos, mesmo que estes sejam concorrentes dos patrocinadores da Fifa. No entanto, as fachadas destes estabelecimentos não poderão ser alteradas, com novas faixas ou placas de publicidade.

AMBULANTES - Num raio de dois quilômetros do estádio, está proibida a atuação de ambulantes informais entre os dias 14 e 31 de junho. Os ambulantes que desrespeitarem a lei poderão ter os seus produtos apreendidos. Caberá à prefeitura, por meio da Secretaria de Ordem Pública, fiscalizar a atuação dos informais.

PUBLICIDADE - A publicidade será restrita em toda a zona de exclusividade no período do campeonato. Todos os outdoors e mobiliário urbano da zona de exclusividade só poderão anunciar produtos dos patrocinadores da Fifa. Ações de marcas concorrentes na zona exclusiva estão passíveis de multa que varia entre R$ 200 e R$ 3 milhões.

MARCAS - O uso comercial de expressões como "copa do mundo" e "copa 2014" e da imagem de marcas registradas da Fifa, como o mascote Fuleco, está proibido, exceto nos casos em que haja autorização expressa da Fifa.

EVENTOS - A prefeitura vai analisar caso a caso a autorização de eventos festivos nos dias de jogos do torneio. Só serão autorizados eventos "que não ponham em risco a mobilidade urbana, os acessos dos estádios e a segurança da Copa.

