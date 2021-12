Calor faz Fifa alterar horário de sete jogos da Copa

A Fifa anunciou neste sábado, 7, a mudança no horário de sete jogos da Copa do Mundo de 2014. A entidade argumenta que a intenção é retirar os jogos das 13 horas nas sedes consideradas mais quentes, como Manaus e Recife. O calor foi uma das reclamações de técnicos de seleções da Europa, como o comandante da Inglaterra, Roy Hodgson, durante o sorteio dos grupos do Mundial, que aconteceu nesta sexta, 6, na Costa do Sauípe.

Com o remanejamento das partidas das capitais do Amazonas e de Pernambuco para mais tarde, a Fifa precisou alterar o horário de outros jogos, para evitar que dois eventos acontecessem ao mesmo tempo, o que só acontece na última rodada da primeira fase.

O técnico da Inglaterra, que já tinha se queixado de jogar em Manaus, pode ter novas reclamações. Isso porque a mudança do jogo de Costa do Marfim x Japão, no Recife, das 19h para 22 horas, alterou também o confronto entre Inglaterra e Itália, que acontece em Manaus no mesmo dia. Com isso, o jogo vai ser às 18 horas, ao invés, das 21 horas, como estava previsto.

A Fifa argumenta que as delegações inglesas e italianas não terão problema, porque as condições climáticas em Manaus são "similares" nos dois horários (18h e 21h).

Não houve alteração nos horários dos jogos que acontecerão na Arena Fonte Nova, em Salvador.

adblock ativo