Cabeção faz mistério, mas aposta em vitória do Brasil

A tartaruga Cabeção mais uma vez fez mistério para definir, nesta quinta-feira, 3, quem vai ganhar o confronto entre Brasil e Colômbia nesta sexta, 4. Para alívio da torcida canarinho, o guru oficial escalado por A TARDE escolheu o Brasil. Mas antes "brincou" com os presentes.

Cabeção foi até a bandeira colombiana, "driblou" e seguiu para a brasileira. Contudo, a tartaruga não se deu por satisfeita com o suspense e recuou sem dar seu pitaco. O guru passeou pela piscina do Projeto Tamar e só depois, deu o pique definitivo e comeu a sardinha brasileira.

Geralmente, a forma como a tartaruga define seu pitaco "prevê" a dificuldade da partida. Na estreia contra a Croácia, Cabeção se aproximou da bandeira da Croácia, mas depois escolheu o Brasil. O resultado do jogo foi um susto no início da partida com um gol contra para a Croácia e depois uma vitória de virada para a Seleção Brasileira.

No dia de escolher entre Brasil e Chile, Cabeção também fez suspense, nadou em direção ao Chile, mas virou e escolheu a sardinha do Brasil. O jogo também cheio de dúvidas para os torcedores, que tiveram que aguentar até o último pênalti para comemorar a classificação do Brasil para as quartas de final.

Cabeção é um macho da espécie Cabeçuda. Com 27 anos, a tartaruga pesa 160 quilos. A proposta da brincadeira é promover o trabalho com o Projeto Tamar.

adblock ativo