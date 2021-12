Cabeção é o mais carismático da tirinha 'Galera da Praia'

Com o objetivo de divulgar o seu trabalho de preservação de espécies marinhas ameaçadas para a conscientização do público infantil, o Projeto Tamar usa, entre outras ferramentas de comunicação, as tirinhas pedagógicas 'Galera da Praia', que são publicadas em seu site oficial.

A turma é composta basicamente por cinco personagens, cada um correspondente a uma espécie de tartaruga marinha com ocorrência no litoral brasileiro. Tido como o mais carismático da galera, Cabeção é descrito como doidinho, brincalhão, atrapalhado e hiperativo.

Os outros quatro personagens são Nana (Tartaruga Verde, de nome científico Chelonia mydas), Dermón (Tartaruga de Couro/Dermochelys coriacea), Kelly Pente (Tartaruga de Pente/Eretmochelys imbricata) e Oliver (Tartaruga Oliva/ Lepidochelys olivacea).

Além de ser o mais divertido, Cabeção tem outro diferencial: um parceiro inseparável, o ranzinza craca, que vive grudado em seu casco e, na maioria das vezes, acaba agindo como sua consciência.

De acordo com a descrição institucional da tirinha no site oficial do Tamar, Cabeção "curte grandes ondas e faz caretas quando fala. Adora um bom caranguejo nas praias do Ceará e chama todo mundo de 'Bro'".

Proteção

Criado há 33 anos, o Projeto Tamar é uma cooperação entre o Centro Tamar/Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a Fundação Pró-Tamar. Cabeção representa uma das cinco espécies que ocorrem no Brasil, todas em risco de extinção.

O Projeto Tamar trabalha com a pesquisa, proteção e manejo das tartarugas marinhas. Protege cerca de 1.100 km de praia no país, estando presente em 19 bases de pesquisa: Bahia, Sergipe, Pernambuco (Fernando de Noronha), Rio Grande do Norte, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

Na Praia do Forte funciona a sede nacional do Projeto que reúne 130 profissionais, a maioria da comunidade local. Nesta temporada reprodutiva (2013/2014), até o momento, a Bahia recebeu mais de 8 mil desovas e o Brasil mais de 21 mil.

Na regiões litorâneas com potencial turístico estão instalados os centros de visitantes como ferramentas de divulgação e sensibilização ambiental.

Possuem tanques, aquários, painéis, cinema, réplicas e lojas temáticas. Há também eventos culturais, palestras, visitas monitoradas e exposições ao público. As entradas custam R$ 18, a inteira.

