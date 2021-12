Como um artilheiro pronto para fazer o gol, a tartaruga Cabeção, guru oficial do Mundial escalado por A TARDE, saiu da sua "casinha", respirou fundo e foi direta para a bandeira mexicana.

A torcida brasileira presente até tentou dissuadir a tartaruga, gritando para ela ir para o empate, mas não teve jeito, a aposta da substituta do polvo Paul é vitória do México diante do Brasil nesta terça-feira, 17.

Será um mau presságio? A torcida que acompanhou a definição do pitaco de Cabeção nesta segunda, 16, na sede do Projeto Tamar, está "rezando" para que a tartaruga erre pela primeira vez. Por enquanto, a pontaria de Cabeção é certeira: acertou o palpite do amistoso contra Sérvia e a vitória do Brasil diante da Croácia.

O pior é que, além de ter um bom pitaco, a forma como Cabeção palpita dá até uma noção de como será o jogo. Na partida contra a Croácia, a tartaruga chegou a se aproximar da bandeira croata, mas voltou atrás e escolheu o Brasil.

Dito e feito, a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo teve um sobressalto com um gol contra para a Croácia e só depois a equipe canarinho entrou no ritmo e carimbou a vitória por 3 x 1.

Então, será que a ida de Cabeção direta para a bandeira mexicana significa que a equipe de Felipão vai perder e, ainda por cima, de forma feia? Fica a dúvida!

Tido como um dos animais mais ativos e espertos do Projeto Tamar, que o adotou desde o nascimento, Cabeção faz sucesso como personagem em quadrinhos nas tirinhas 'Galera da Praia'.

Cabeção habita uma das piscinas do Projeto Tamar desde que foi encontrado pelos especialistas em uma desova na Praia do Forte. Ele é uma das atrações da garotada que visita o local e admira suas manobras na água com os seus 1,03 metro de carapaça.

Da Redação, com Aurélio Lima Cabeção aposta em vitória do México diante do Brasil

