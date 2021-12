Cabeção aposta em vitória do Brasil diante do Chile

A tartaruga Cabeção, palpiteira escalada por A TARDE, voltou a dar seu pitaco sobre os jogos da Copa do Mundo. O guru levou em consideração o histórico favorável da Seleção Brasileira diante do Chile e apostou, nesta sexta-feira, 27, na vitória do Brasil.

Como já é de praxe em seus palpites, Cabeção fez mistério até o último minuto do segundo tempo. A tartaruga "nadou na direção do Chile, mas virou e comeu a sardinha do Brasil", contou a bióloga Luena Fernandes.

Luena, que narrou o palpite desta sexta, disse o público presente no Projeto Tamar se calou diante da percurso de Cabeção até a bandeira do Chile, mas vibrou, "bateu palmas e gritou Brasil" quando a tartaruga revelou seu palpite.

Cabeção é um macho da espécie Cabeçuda. Com 27 anos, a tartaruga pesa 160 quilos e virou um dos astros do Projeto Tamar desde que foi eleita por A TARDE como o pitaqueiro oficial da Copa 2014.

Além da brincadeira, a proposta é ajudar a promover o trabalho do Projeto Tamar, que esse ano comemora a marca de 2 milhões de filhotes de tartarugas liberadas.

