'Cabeção' aponta vitória do Brasil nesta sexta-feira

Eleito por A TARDE para dar palpites nos jogos da Copa do Mundo, Cabeção estreia nesta sexta-feira, 6, o seu primeiro pitaco. A tartaruga macho da espécie Cabeçuda, mantida pelo Projeto Tamar, cravou a vitória do Brasil no amistoso contra a Sérvia, às 16h.

Porém, antes de devorar a sardinha abaixo da bandeira brasileira, Cabeção deu um susto na torcida ao redor do tanque de visitação do Projeto Tamar, na Praia do Forte. Primeiramente, o animal nadou decidido em direção à bandeira da Sérvia, forçando a plateia a trocar os gritos de "Brasil, Brasil" por três prolongados "não".

A escolha da sardinha que dava vitória à Sérvia já era dada como certa quando Cabeção emergiu e respirou ruidosamente. Em seguida, como se tivesse mudado de ideia, manobrou para o lado ignorando o empate e abocanhou de uma só vez a sardinha do Brasil.

Formada em sua maioria por menores aprendizes, a plateia pouco antes com cara de decepção foi ao delírio repetindo o nome da Seleção. "Acho que Cabeção quis dizer que o jogo será difícil, até com a Sérvia podendo sair na frente e depois o Brasil vai vencer de virada", especulou o biólogo Mazinho Santana, que auxiliou o veterinário Gustavo Rodamilans, responsável por entrar no tanque e comandar o teste.

Com o palpite já decretado, o voraz Cabeção aproveitou para devorar depois as sardinhas do empate e da Sérvia. Diante da novidade em torno da tartaruga, tanto os menores como seus instrutores interromperam as atividades para acompanhar a estreia da tartaruga como palpiteira.

Banho de Cabeção

O teste terminou com um banho inesperado na bióloga Luena Fernandes. Cabeção, já de barriga cheia de corvina e sardinha, fez uma performance à beira do tanque e, ao bater forte a nadadeira, molhou Luena, que fez cara de surpresa e indignação.

Banho por banho, Cabeção já tinha tomado o dele horas antes da estreia como palpiteiro. Embora pareça redundante a um habitante das águas ter de tomar banho, foi isso o que ocorreu, já que os responsáveis pelo animal retiraram o limo que encobria o casco dele.

A tartaruga só voltará com seu palpite para a Copa na próxima semana, quando o Brasil vai estrear no Mundial contra a Croácia, que está hospedada ao lado da sede baiana do Projeto Tamar.

A TARDE, que tomou a iniciativa em parceria com o Projeto Tamar, divulgará o palpite de Cabeção um dia antes do jogo de quinta-feira.

