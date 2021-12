C. das Confederações: SSA tem 2 dos 4 jogos menos vendidos

A Fifa divulgou nesta terça-feira , 7, mais um balanço da venda de ingressos para a disputa da Copa das Confederações deste ano, que será realizada no Brasil entre os dias 15 e 30 de junho. Nele, a entidade revelou que mais de 588 mil entradas já foram compradas para as 16 partidas que serão realizadas em seis estádios pelo País.

Nos três jogos que serão disputados em Salvador, já foram vendidos mais de 85 mil ingressos. Entre as 16 partidas da competição, dois jogos que acontecerão no estádio baiano estão entre os quatro menos procurados pelos torcedores. A disputa pelo terceiro lugar, no dia 30 de junho, vendeu 22.680, superando apenas Taiti e Nigéria, no dia 17 de junho, em Belo Horizonte (10.029 ingresso vendidos) e Uruguai e Taiti, no dia 23 de junho, em Recife (15.970 ingressos vendidos). Já o jogo na capital baiana entre Nigéria e Uruguai, no dia 20 de junho, vendeu 22.682 ingressos.

A outra partida a ser disputada em Salvador, o clássico Brasil e Itália, no dia 22 de junho, já vendeu, segundo dados da Fifa, 41.407 ingressos. No site onde os bilhetes podem ser adquiridos, aparecem disponíveis para venda apenas ingressos cadeirantes e portadores de deficiência física. A Arena Fonte Nova terá uma capacidade de 55 mil torcedores durante a Copa das Confederações, com a instalação de uma arquibancada móvel para 5 mil pessoas.

Ocupação média - Um total de 588.178 ingressos, ou 71,2% do estoque total de 826.628 entradas, foram vendidos até o momento e o objetivo é superar o público de 2005. Naquele ano, os estádios tiveram ocupação média de 83% nas partidas da Copa das Confederações realizada na Alemanha.

Ainda restam aproximadamente 238 mil ingressos para o torneio deste ano e os interessados têm oito dias para comprar através do site www.fifa.com/ticketing, já que a fase atual de vendas terminará no dia 15. Dependendo da disponibilidade de ingressos, haverá uma última etapa de vendas simultaneamente no site e em um dos seis Centros de Ingressos da Fifa nas cidades-sede a partir de 1.º de junho.

O diretor de marketing da entidade, Thierry Weil, fez uma análise positiva deste último mês que antecede a Copa das Confederações. "Com todos os assentos dos estádios da Copa das Confederações sendo agora instalados e as infraestruturas temporárias começando a ser configuradas, estamos em condições de concluir as capacidades finais dos estádios para o evento."

Para o jogo de abertura, entre Brasil e Japão, em Brasília, 57.854 foram entradas compradas. A partida entre e México e Itália, no Maracanã, é a que tem mais bilhetes adquiridos - 63.384. Já Brasil x México, no Castelão, já vendeu 47.485 ingressos.Para a final, em 30 de junho, no Maracanã, 60.744 bilhetes foram adquiridos.

Confira o balanço da venda de ingressos para todos os jogos da Copa das Confederações:

Jogo 1 (15 de junho) - Brasil x Japão - Brasília - 57.854

Jogo 2 (16 de junho) - México x Itália - Rio - 63.384

Jogo 3 (16 de junho) - Espanha x Uruguai - Recife - 34.356

Jogo 4 (17 de junho) - Taiti x Nigéria - Belo Horizonte 10.029

Jogo 5 (19 de junho) - Brasil x México - Fortaleza - 47.485

Jogo 6 (19 de junho) - Itália x Japão - Recife - 27.125

Jogo 7 (20 de junho) - Espanha x Taiti - Rio - 49.432

Jogo 8 (20 de junho) - Nigéria x Uruguai - Salvador - 22.682

Jogo 9 (22 de junho) - Itália x Brasil - Salvador - 41.407

Jogo 10 (22 de junho) - Japão x México - Belo Horizonte - 26.291

Jogo 11 (23 de junho) - Nigéria x Espanha - Fortaleza - 32.672

Jogo 12 (23 de junho) - Uruguai x Taiti - Recife - 15.970

Semifinal, em Belo Horizonte (26 de junho) - 44.460

Semifinal, em Fortaleza (27 de junho) - 31.607

Disputa do 3º lugar (30 de junho) - Salvador - 22.680

Final (30 de junho) - Rio - 60.744

