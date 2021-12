Buenos Aires tem confusão e vandalismo após derrota na Copa

Uma batalha campal entre jovens bêbados e a polícia e os saques de lojas mancharam o domingo, 13, em Buenos Aires, em que a maior parte da multidão que foi às ruas valorizou a seleção da Argentina, apesar a derrota por 1 a 0 para a Alemanha na decisão da Copa do Mundo, realizada no Maracanã. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas e 30 foram presas por causa de incidentes graves, confirmou a agência estatal Telam.

Milhares de pessoas foram espontaneamente ao Obelisco, no centro de Buenos Aires, para comemorar com bandeiras, fogos de artifício e músicas o segundo lugar na Copa. Já no final da noite, jovens, alguns sob efeitos do uso de álcool e drogas, avançaram sobre a multidão com a intenção de roubar. A polícia presente ao local tentou dispersá-los com gás lacrimogêneo e jatos de água.

Longe de se intimidarem, os jovens atiraram pedras, paus e qualquer objeto que estivesse no caminho, enquanto os outros torcedores que estavam no local, muitos deles sendo famílias com crianças, correram com medo, para se abrigar. Enquanto eram dispersados pela polícia, os vândalos escapavam pelas avenidas que cercam o Obelisco saqueando lojas. Eles também causaram danos em um teatro da região.

Antes da confusão, com tristeza, mas com muito orgulho do desempenho de seus jogadores, os argentinos aceitaram a derrota, que os privou de conquistar a terceira Copa do Mundo, após os títulos de 1978 e 1986.

A presidente Cristina Kirchner conversou com o treinador Alejandro Sabella para felicitá-lo pelo vice-campeonato e prometeu receber o grupo de jogadores ainda nesta segunda-feira, no regresso ao Brasil, de acordo com informações divulgadas pelo governo.

No último domingo, a Argentina jogou a sua primeira final da Copa do Mundo em 24 anos. As duas decisões anteriores também haviam sido contra a Alemanha, com vitória em 1986 e derrota em 1990.

