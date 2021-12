Bruna Marquezine deve assistir Neymar no Mineirão

O atacante Neymar deve ter uma inspiração especial no jogo entre Brasil e Chile, neste sábado, 28, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Isso porque sua namorada Bruna Marquezine deve assistir a partida no estádio Mineirão. De acordo com um fã, que tirou uma foto com a moça em um hotel em Belo Horizonte, a jovem está acompanhada da família do jogador.

Eles chegaram na madrugada deste sábado, por volta de 1 hora, dormiram no hotel e saíram logo cedo. Segundo o rapaz, Bruna está com a irmã de Neymar mais dois amigos.

Se confirmada sua presença, essa será a segunda vez que Bruna prestigia o namorado. Ela foi à estreia da Copa do Mundo diante da Croácia, mas compromissos das gravações de "Em Família" não permitiram que ela assistisse nos estádios as partidas contra o México e Camarões.

